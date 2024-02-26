جماهير العميد “رهان” جاياردو لـ”تجاوز الوحدة”

يدخل فريقا الاتحاد والوحدة مواجهتهما غداً (الاثنين) في ختام منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين والتي أطلق عليها جولة “يوم التأسيس”، احتفاءً بالمناسبة الوطنية العزيزة، وسط طموحات متباينة بين الباحث عن المحافظة على نغمة الانتصارات والآخر عن التعويض.
ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز في المباراة لمواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها مؤخراً، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور اللذين ينصبان لصالحه للخروج بنتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة قوية لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال المنتظرة على صعيد الجولة المقبلة للدوري ومباراة الذهاب في ربع نهائي أبطال آسيا.
كما يبحث الاتحاد عن خطف مركز متقدم في سلم الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع فريق التعاون، بينما سيسهم الفوز في المباراة لتقليص الفارق لنقطة وحيدة، مع انتهاء منافسات الجولة.
ويحل الوحدة ضيفاً على الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الوقت الذي يتطلع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أن يمثل الحضور الجماهير الكثيف للمواجهة في دعم لاعبيه في تحقيق الأهم وخطف نقاط المباراة.
وعلى الطرف الآخر، يدخل الوحدة للمواجهة باحثاً عن إيقاف نزيف النقاط عقب تعادله أمام الطائي في الجولة الماضية، متطلعاً لتحقيق الفوز والتقدم في سلم ترتيب فرق الدوري. وفق “سبورت 24”.
وتشكل مواجهة الاتحاد للوحدويين أهمية قصوى تتمثل أولاً بعودة الفريق لجادة الانتصارات وثانياً بلوغ النقطة الـ29 وهو الأمر الذي سيغادر معه الفريق موقعه من المركز التاسع في سلم الترتيب إلى المركز الثامن بشرط خسارة الاتفاق مواجهته أمام الهلال التي ستقام في ذات اليوم.