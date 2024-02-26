لاعبو الشباب: “أخطاء فردية” كلفتنا نقاط النصر

اعتبر لاعبو الشباب أن الأخطاء الفردية كلفت الفريق خسارة النقاط الثلاث أمام النصر في المباراة التي جرت بينهما الأحد لحساب الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين “جولة يوم التأسيس” والتي حسمها النصر بالفوز 3-2.
وقال كارلوس جونيور في تصريحات عقب نهاية المباراة إن تفاصيل صغيرة حسمت مباراة النصر لا سيما في ظل وجود العديد من النجوم في الفريقين خاصة في النصر، لكن هذا لم يمنع دون تقديم الشباب مباراة كبيرة لياقيًا وتكتيكيًا. وفق “سبورت 24”.
من جانبه قال اللاعب متعب الحربي: “دخلنا المباراة من أجل الفوز، وقدمنا مباراة كبيرة لكن غاب عنا التوفيق”.
وتابع الحربي: “أخطاء فردية وراء الخسارة، وعلينا العمل من أجل تصحيحها من أجل المباريات القادمة”.