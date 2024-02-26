“تراجع” أرباح معادن لـ “1.5” مليار ريال

حققت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” صافي ربح قدره 1.5 مليار ريال خلال عام 2023، مقارنة بـ 9.3 مليار ريال خلال عام 2022.
ووفق النتائج المالية عن السنة المنتهية في 2023-12-31 التي كشفت عنها الشركة في بيان على “تداول”، حققت الشركة إجمالي ربح 6.9 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل 16.2 مليار في عام 2022.
وأوضحت الشركة أن انخفاض صافي الربح للعام الحالي بمقدار7.7 مليار ريال بنسبة 83% مقارنة بالعام السابق، يرجع إلى انخفاض إجمالي الربح بمقدار 9.3 مليار ريال سعودي 57% ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بمقدار 11 مليار ريال 27% مقارنة بعام 2022 نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب.
وأشارت إلى أن صافي الربح تأثر أيضاً بارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الاقتراض وانخفاض الحصة في الربح من المشاريع المشتركة نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق، وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض أسعار المواد الخام، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل، وانخفاض ضرائب الدخل ومصروف الزكاة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت معادن إلى أنه خلال عام 2023، قامت الشركة بمراجعة تقديرات الأعمار المستفاد منها والقيم المتبقية لجميع مكونات ممتلكات التعدين والممتلكات والمصانع والمعدات، وتمت المحاسبة عن هذه المراجعه بأثر مستقبلي كتغير في التقديرات المحاسبية ونتيجة لذلك، انخفض مصروف الاستهلاك للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 184 مليون ريال، وزادت القيمة الدفترية لممتلكات التعدين والممتلكات والمصانع والمعدات بمبلغ 41 مليون ريال سعودي و 143 مليون ريال، على التوالي، مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه باستخدام التقديرات السابقة للأعمار المستفاد منها والقيم المتبقية.