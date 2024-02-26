النفط يواصل تراجعه

واصلت أسعار النفط (الاثنين)، خسائر الجلسة السابقة في التعاملات الآسيوية، بعد أن أنهى الأسبوع منخفضا بنسبة تتراوح من 2 إلى 3%، وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 81.28 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 76.16 دولار.
واستند هذا التراجع إلى خسائر الأسبوع الماضي، عندما انخفض خام برنت نحو 2% وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 3% بفعل مؤشرات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يجري تأجيله لمدة شهرين بسبب ارتفاع التضخم. وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك فيما يتوقع محللو “إيه.إن.زد” أن تبدأ مخزونات النفط في الانخفاض في الأسابيع المقبلة مع استئناف العمل في المصافي عقب خضوعها للصيانة وهو ما قد يقدم بعض الدعم للأسعار.