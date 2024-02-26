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جديد المحليات > “فتح” بوابات سد “رابغ”
26/02/2024   8:35 م

“فتح” بوابات سد “رابغ”

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فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بوابات سد وادي رابغ بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة، والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، لتصريف 10 ملايين م3 من المياه، لمدة 15 يومًا، بمعدل تصريف 8 أمتار مكعبة بالثانية.

وباشرت لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ والمكونة من عدة جهات حكومية أعمال المسح وتمشيط الوادي، للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍّ يغير مجرى الماء؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، وتستهدف الوزارة من فتح السد تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى الوادي.

ودعا فرع الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات. وفق “أخبار 24”.

تجدر الإشارة إلى أن سد وادي رابغ هو سد خرساني، افتتح عام 1430هـ، ويبلغ طوله 380م، وبارتفاع 80.5 م، وتبلغ طاقته الاستيعابية 220 مليون م3.

“فتح” بوابات سد “رابغ”

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