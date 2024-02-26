“مركز” للأبحاث الأثرية في العلا وباريس

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية شراكة مع جامعة باريس 1 بانثيون – سوربون، لتعزيز التعاون في عدة مجالات وإنشاء مركز “جوسن وسافينياك” للأبحاث الأثرية في العلا وباريس.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتنفيذ مخطط التطوير الشامل للعلا، وتعميق التعاون مع المؤسسات الرائدة في مجالات الثقافة والتراث والتعليم.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء القدرات وتبادل المعارف، وتأسيس أنظمة متكاملة للبحث والتدريب ومشاركة المعلومات، بما يضمن توثيق 200 ألف عام من التاريخ الإنساني في إحدى أكبر مكتبات المراجع الأثرية عالمياً.
وتسعى الاتفاقية لتطوير التعاون في الدراسات العلمية ومجالات السياحة وعلم الآثار والتاريخ والفنون، لتسهم في مسيرة نمو العلا، وترسيخ مكانتها كأكبر متحف حي في العالم ومركز عالمي للثقافة والتراث. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن الشراكة إنشاء مركز “جوسن وسافينياك” للأبحاث الأثرية في العلا وباريس، وكرسي باسمه لتعزيز التميز الأكاديمي والبحوث الأثرية، وعقد ندوة سنوية توفر للأكاديميين والطلبة ومرشحي الدكتوراه بيئة تعاونية تشجع الحوار بين مختلف التخصصات والثقافات، فضلاً عن تقديم برنامج ماجستير في علم الآثار وحفظ وترميم التراث الثقافي.