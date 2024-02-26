خسارة ثانية لـ”تاسي” بضغط من تراجع 81 % من الأسهم

واصل المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية نزف النقاط في تعاملات اليوم، مسجلاً الخسارة الثانية على التوالي، ليهبط دون مستوى 12600 نقطة، جاء ذلك بضغط من تراجع أسعار 81 % من أسهم الشركات المدرجة، صاحب ذلك ارتفاع محدود في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس.
وأخفق المؤشر في تعويض خسارته أمس، ليواصل الخسائر وينهي جلسة اليوم متراجعاً إلى مستوى 12531.76 نقطة في مقابل 12604.59 نقطة ليوم أمس، بتراجع قدره 72.83 نقطة بنسبة 0.58 في المائة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 564 نقطة نسيتها 4.72 في المائة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2023 البالغة 11967 نقطة.
أما عن الإجماليات، فأدى توجه المتعاملين على عمليات البيع إلى ارتفاع السيولة المتداولة 38 % إلى 9.2 بليون ريال، في مقابل 6.6 بليون، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 22 % إلى 469 مليون سهم، في مقابل 385 مليوناً لليوم السابق، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 39 % إلى 599 ألف صفقة في مقابل 4334 ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة 12 % إلى 782 سهماً.
ومن أصل 231 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، انخفضت أسهم 186 شركة منها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة أخرى، واستقرت أسهم 3 شركات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.168 تريليون ريال بخسارة قدرها 62 بليوناً نسبتها 0.55%.
واستقرت مؤشرات 17 قطاعاً في المنطقة الحمراء، منها 4 قطاعات تخطت خسارتها نسبة 2 %، أكبرها خسارة النقل الهابط 2.49 %، تلاه مؤشر التطبيقات بخسارة 2.31 %، ثم مؤشر السلع طويلة الأجل المنخفض 2.29 %، وبلغت خسارة قطاع إنتاج الأغذية الهابط 2.16 %.
في المقابل ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، تصدرها قطاع التأمين المرتفع 0.98 %، تلاه مؤشر الاستثمار والتمويل الصاعد 0.69 %، ثم قطاع المصارف المرتفع 0.34 %، وصعد مؤشر الإعلام والترفيه 0.31 %. وفق “أخبار 24”.
وتصدر سهم أميانتيت السوق لجهة الزيادة في السعر بنسبة 7.69 % وصولا إلى 31.50 ريال، تلاه سهم مهارة المرتفع 6.2 % إلى 7.21 ريال، في المقابل سجل سهم أنابيب أكبر خسارة في السوق بلغت 5.61 % إلى 165 ريالاً، فيما حقق سهم الراجحي أكبر سيولة متداولة بلغت 277 مليون ريال، انخفض سعره خلالها 0.33 % إلى 89.50 ريال.
وعاود مؤشر “نمو” تراجعه اليوم، هابطاً إلى مستوى 25593 نقطة في مقابل 25702 نقطة أمس، بخسارة 0.43 %، جاءت من تداول 2.3 مليون سهم، قيمتها 47 مليون ريال.