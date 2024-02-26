10 % زيادة بأعداد “المصانع”

ارتفع عدد المصانع القائمة في المملكة بنسبة 10% عام 2023، لتصل إلى 11.5 ألف من 10.5 ألف مصنع، وذلك حسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا الصدد.
وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في 2023، أكثر من 1.3 ألف ترخيص، بحجم استثمارات يصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في أكثر من ألف مصنع خلال العام نفسه، باستثمارات بلغت 45 مليار ريال.
ووصل إجمالي عدد المصانع القائمة حتى نهاية ديسمبر إلى قرابة 11.5 ألف مصنع، بإجمالي استثمارات يقدر بـ 1.5 تريليون ريال.
وتوزعت التراخيص الجديدة على 25 نشاطًا صناعيًا، يتصدرها صنع المنتجات الغذائية بـ 244 ترخيصًا، ثم المعادن اللافلزية بـ 176 ترخيصًا، والمعادن المشكلة بـ 165 ترخيصًا، وأخيرًا المطاط واللدائن بـ 123 ترخيصًا.
واستحوذت المنشآت الوطنية على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الصادرة بـ ألف ترخيص، تليها المنشآت ذات الاستثمار الأجنبي بـ 194 ترخيصًا، وذات الاستثمار المشترك بـ 142 ترخيصًا، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على النسبة الكبرى من التراخيص الصادرة بـ 1.2 ألف ترخيص، ثم المتوسطة بـ 158 ترخيصًا، ومتناهية الصغر بـ 15 ترخيصًا، وأخيرًا الكبيرة بـ 3 تراخيص.
وتربعت الرياض على قائمة المناطق التي شملتها التراخيص، بـ 479 ترخيصًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 340 ترخيصًا، ثم مكة المكرمة بـ 269 ترخيصًا، والقصيم بـ 87 ترخيصًا، والمدينة المنورة بـ 79 ترخيصًا. وفق “أخبار 24”.
فيما توزعت المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي على 24 نشاطًا، في مقدمتها المعادن اللافلزية بواقع 119 مصنعًا، والمنتجات الغذائية بـ 175 مصنعًا، والمعادن المشكلة بـ 119 مصنعًا.
وكانت المصانع الوطني صاحبة العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ 868 مصنعًا، وذات الاستثمار الأجنبي بعدد 116 مصنعًا، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بـ 74 مصنعًا.
وحظيت المنطقة الشرقية بالعدد من الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ 274 مصنعًا، تليها الرياض بـ 268 مصنعًا، ومكة المكرمة بـ 174 مصنعًا، والقصيم بـ 93 مصنعًا.