“أرامكو” تضيف “15 تريليون” قدم غاز لـ”الجافورة”

أكدت أرامكو السعودية إضافة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وملياري برميل من المكثّفات كاحتياطيات مؤكدة في حقل الجافورة غير التقليدي.
وأفادت الشركة أن الجافورة صار يحتوي على موارد إجمالية تبلغ 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، إلى جانب ما يُقدر بـ 75 مليار برميل من المكثّفات، مبينةً أنه تم حساب هذه التقديرات الجديدة باستخدام منهج جديد لحجز الاحتياطيات الصخرية تم تطبيقه على الموارد غير التقليدية لأول مرة في قطاع الطاقة ويمكن تطبيقه على نطاق واسع في القطاع.
وأشارت إلى تقييم ممارسات الحجز الاحتياطي من خلال تحديد استمرارية الموارد وانسجام الأداء، حيث تحققت شركة ديغويلر آند ماكنوتن الاستشارية المرموقة لإصدار شهادات احتياطيات قطاع الطاقة، من صحة التقديرات الجديدة تقنيًا، وعملت على مراجعة آلية الحجز الإحصائي، وقدمت تقييمًا مستقلًا تمامًا.
من جانبه أوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، أن هذا الإنجاز يعزز الثروة الهيدروكربونية في المملكة، ويدعم الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الذي يُعد موردًا مهمًا وحيويًا للطاقة والصناعات الكيميائية؛ إذ تبذل أرامكو السعودية، بدعم وتمكين من الدولة والجهات المعنية، جهودًا جبارة في أعمال التنقيب والإنتاج، مستعينة بأعلى التقنيات الرقمية والصناعية، بما في ذلك النمذجة الفائقة والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي.
وتابع أن هذه الجهود أسفرت عن إحراز تقدمٍ ملموس للتوسّع في مجال الغاز، الذي يُعد أحد محركات النمو في الشركة، وأحد عناصر التمكين الاقتصادي في المملكة، إذ يمثّل حقل الجافورة عنصرًا أساسًا في إستراتيجيات الدولة الطموحة لزيادة إنتاج أرامكو السعودية من الغاز. وفق “أخبار 24”.
وبيّن الناصر أنه يجري العمل حاليًا على مرافق الإنتاج في الجافورة، مع خططٍ لزيادة الإنتاج للوصول إلى معدل مبيعات مستدام للغاز يبلغ ملياري قدم مكعبة قياسية يوميًا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الإيثان، وسوائل الغاز الطبيعي، والمكثّفات.