“سابك” تسجل خسائر “2.77” مليار ريال

سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” صافي خسارة بقيمة 2.77 مليار ريال عن السنة المالية المنتهية 2023، مقارنة بصافي ربح 16.53 مليار خلال العام 2022.
ووفق النتائج المالية عن السنة المنتهية في 2023 التي كشفت عنها الشركة في بيان على “تداول”، حققت الشركة إجمالي ربح 22 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل 41 مليار في عام 2022، فيما بلغت إيرادات الشركة 141.54 مليار ريال، مقابل 183.08 مليار في 2022.
وأوضحت الشركة أن الخسائر التي سجلتها الشركة تعود بشكل أساسي إلى تسجيل صافي خسائر من العمليات غير المستمرة بمقدار 4.08 مليار ريال نتيجة لتسجيل خسائر غير نقدية بمبلغ 2.93 مليار ريال سعودي الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في شركة حديد بالإضافة إلى أداء شركة حديد خلال العام الحالي.
وأشارت إلى أن تصفية الاستثمار في شركة حديد يعتبر جزءاً من جهود الشركة المستمرة للحفاظ على قدرتها التنافسية والتركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية والذي سوف ينتج عنه أثر إيجابي في توفير سيولة نقدية، لتعزيز نمو شركة سابك في مجال البتروكيماويات.
ولفتت أن الشركة حققت أرباحاً من العمليات الرئيسية المستمرة والتي بلغت 1.31 مليار ريال مقارنة بـ 15.79 مليار ريال سعودي خلال العام السابق، وذلك يعود بشكل أساسي إلى انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسية، وانخفاض الحصة في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن التدفقات النقدية الحرة بنهاية العام بلغت 13,96 مليار ريال مدفوعة بتحسين كفاءة إدارة رأس المال العامل بقيمة 5,93 مليار ريال، كما التزمت الشركة بالحفاظ على التوزيعات النقدية لمساهميها بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة مع استمرار حفاظ الشركة على مركز مالي قوي.