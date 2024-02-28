تحت رعاية “الملك”.. تكريم الفائزين بجائزة “صيتة”

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تم اليوم تكريم 8 فائزين، في الدورة الحادية عشرة لعام 2023م من جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تكرم كل عام أصحاب البصمات الخالدة الذين صنعوا بحسّهم الإنساني والوطني فارقاً في العمل الاجتماعي، وأصبحوا قدوة ومثالاً يُحتذى لغيرهم، وتركوا أثراً مستداماً لتنمية المجتمع.
وأضاف أن عدد الفائزين بالجائزة الكبرى في الدورة الماضية بلغ 115 فائزاً، وعدد البرامج المقدمة 22 برنامجاً استفاد منها أكثر من 30 ألف شخص، واليوم ومع الدورة الحادية عشرة، ارتفع عدد الفائزين بالجائزة الكبرى ليصبح 126 فائزاً، وازداد عدد البرامج المقدمة لتصبح 35 برنامجاً؛ استفاد منها أكثر من 35 ألفاً، ما بين برامج تدريب وتأهيل باستثناء المشاركات المجتمعية، بما في ذلك الجوائز الاجتماعية التي تقدمها الجائزة لفئات المجتمع المختلفة في مناطق المملكة.
كما زادت الفرص التطوعية التي تقدمها الجائزة لتصل إلى 11.5 ألف فرصة تطوعية، وهو مؤشر على قيمة الجائزة في المجتمع، ودورها الريادي في البذل والعطاء، وتفاعلها المتواصل مع أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعي لتمكين الأفراد ومنظمات القطاع غير الربحي في المشاركة في التنمية المجتمعية الشاملة، ودعم المبادرات الوطنية الرائدة، ورفع مستويات التنافسية والابتكار.
وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث، أن موضوع الجائزة في عامها الحادي عشر حمل عنوان “الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية”، وهو يعكس ما توليه المملكة من دعمٍ لا محدود للشأن الاجتماعي، وما توليه الجائزة من اهتمامٍ بالغ بالاحتياجات الإنسانية وحرصها الدائم على تماشيها مع مستهدفات ورؤية الدولة إيماناً منها بالمسؤولية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه تقدّم للجائزة ما مجموعه 1177 انتقل منهم 95 لمرحلة التقييم العلمي، ومن ثم انتقل منهم (15) لمرحلة التحكيم النهائي، وبعد الفرز والزيارات الميدانية لكل منهم، تم إجماع لجنة التحكيم على فوز 8.
وفاز بفرع التميز في الإنجاز الوطني للجهات الحكومية مناصفة كل من الشركة الوطنية للإسكان عن مبادرة “رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن”، وصندوق تنمية الموارد البشرية عن مبادرة ” تسعة أعشار”، أما في فرع التميز في الوقف الإسلامي (للجهات الوقفية) ففاز به مؤسسة أوقاف محمد عبد الله الجميح عن “وقف محمد عبد الله الجميح” .
وفي فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي للجهات غير الربحية فازت به مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية عن برنامج ” فاب لاب الأحساء”. وفي فرع التميز لروَّاد العمل الاجتماعي (للأفراد) فاز بها مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز نظير جهوده الوطنية ومبادراته الإنسانية في خدمة المجتمع.
وتناصف جائزة فرع المسؤولية الاجتماعية للشركات، شركة الاتصالات السعودية (stc) عن برنامج “مشروع التمكين التقني”، و شركة أسمنت حائل عن مبادرة “حائل تستحق” . وفق “أخبار 24”.
وفي فرع الاستدامة البيئية (للجهات والأفراد)؛ فاز الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح، نظير تبنيه ودعمه للبرامج والمبادرات البيئية.