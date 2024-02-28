ربيع 2024.. حرارة “أعلى” وأمطار حول “المعدل”

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقرير التوقعات المناخية لفصل الربيع في المملكة للعام الميلادي الجاري، متوقعاً ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين، وأمطار حول المعدل إلى أقل، على معظم مناطق المملكة، مع مؤشرات لحالات مدارية في بحر العرب.
وأوضح المركز أن توقعات درجات الحرارة السطحية تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الربيع بفرصة حدوث تصلح إلى نحو 80 ٪، إذ يلاحظ ارتفاع في التغير عن المعدل الطبيعي بمقدار يصل إلى درجتين على معظم مناطق المملكة، بينما يصل إلى درجة ونصف على منطقة جازان، وأجزاءٍ من مناطق؛ مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، وتبوك.
وبخصوص الأمطار، أوضح المركز أن التوقعات المناخية تشير إلى هطول حول المعدل الطبيعي على غالبية مناطق المملكة، باسثتناء أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وعسير، فتكون أقل من معدلها بفرصة حدوث تصل إلى 50 %. وفق “أخبار 24”.
وتوقع المركز كذلك حدوث حالات مدارية في بحر العرب تؤثر على شبه الجزية العربية خاصة في شهر مايو، مع احتمالية توقعات لحالات متطرفة مثل الأمطار الغزيرة، مع العلم بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة عن المركز.