آبل تتخلى عن سيارتها “الكهربائية”

تخلت شركة “آبل”، عن مشروع سيارتها الكهربائية بعد عملها المستمر عليه خلال السنوات الماضية؛ حيث تتجه إلى إلغاء المشروع الذي سبق ووصفته بأنه “طموح” مع الموظفين الذين يعملون به إلى قسم الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأبلغ رئيس العمليات في الشركة، جيف ويليامز، الموظفين في المشروع بتوقفه بشكل مفاجئ دون توضيح أسباب محددة، لكن البعض ربطها بالانتقادات الموجهة لإصدارات الشركة في الفترة الأخيرة.
وبحسب مخطط الشركة، فإن السيارة الجديدة كانت ستكون مزودة بتقنية القيادة الذاتية؛ حيث قطعت في عام 2023 نحو 45 ألف ميل، لكن القرار الجديد قد ينهي هذا المشروع الطموح. وفق “أخبار 24”.
وتفكر “آبل” في تحويل اهتماماتها المستقبلية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل اللحاق بالمنافسين خاصة “مايكروسوفت” و”جوجل”، بدلاً من التعمق بمجال “السيارات الكهربائية”.