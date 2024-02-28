سمو محافظ الخرج يستقبل المنشآت الصحية بالمحافظة ويشيد بتميزها في حفل توزيع جوائز أداء الصحة 2023

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ، مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الاستاذ فهد بن محمد الممخور، ومدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج الأخصائي سعود بن محمد النداح وكافة القيادات وفرق العمل الصحية، بمناسبة تميز المنشآت الصحية بتجمع الرياض الصحي الأول بعد تتويجها بجوائز أداء الصحة لعام 2023 .
وأشاد سموه بالجهود المبذولة والتكامل بين الجهات في تحقيق هذه الإنجازات، التي تمثلت في حصول مستشفى الملك خالد بالخرج على المركز الأول في مسار الإبداع والابتكار، وحصوله على المركز الثالث في مسار الاستخدام الأمثل للعقاقير الطبية، بالإضافة إلى تحقيق نطاق الخرج الصحي للمركز الخامس في مسار نموذج الرعاية الصحية الحديثة، وحصول مستشفى الولادة والأطفال بالخرج على المركز الرابع في مسار كفاءة الوصول للرعاية، وحصول مستشفى الملك خالد بالخرج على المركز الخامس في كل من مسار المختبرات ومسار بنوك الدم.
ونوه سمو المحافظ بدعم ومتابعة وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- لرفع جودة الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.