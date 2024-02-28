الجدعان يرأس وفد المملكة بـ”مالية العشرين”

يرأس وزير المالية محمد الجدعان، وفد المملكة المشارك بالاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة البرازيل، والذي سيقام اليوم (الأربعاء)، وغدا (الخميس)، بمدينة ساو باولو.
ويضم وفد المملكة محافظ البنك المركزي “ساما” أيمن السياري، وعددا من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي.
وسيعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة، وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات المالية الدولية والإقليمية بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية الهامة أبرزها: تطورات وآفاق الاقتصاد العالمي، الاستقرار المالي، الضرائب الدولية، تمويل التنمية المستدامة، الهيكل المالي العالمي. وفق “أخبار 24”.