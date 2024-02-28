قصور المملكة “التاريخية” بمعرض “سياحي” عالمي

تعتزم مجموعة بوتيك للضيافة فائقة الفخامة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تسليط الضوء على محفظتها من القصور التاريخية والثقافية، التي تُحوّل إلى فنادق ضخمة، وذلك خلال مشاركتها في معرض بورصة السياحة العالمية ITB، معرض السياحة والسفر الرائد على مستوى العالم، الذي يُقام في العاصمة الألمانية برلين.
وتبرز “بوتيك، خلال المعرض السياحي الدولي، المقام في الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل، والذي من المتوقع أن يجتذب حضورًا يتجاوز 90 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم، قصص التراث والضيافة للقصور، بداية من القصر الأحمر، أول مبنى خرساني في المنطقة ومقر إقامة الملك سعود بن عبد العزيز، مروراً بقصر طويق الحائز على جائزة آغا خان، الذي صممه المهندس الألماني فراي أوتو بالتعاون مع شركة بيروهابولد وشركة عُمرانية.
كما تتناول المجموعة أيضًا قصر الحمراء في قلب مدينة جدّة، والذي بُني في البداية كمقر إقامة للملك فيصل بن عبد العزيز، وتحول لاحقًا لقصر ضيافة استقبل العديد من الشخصيات العالمية المرموقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع الضيافة، وممثل مجموعة بوتيك في نسخة العام الجاري من المعرض، ماركو فرانك، أن المجموعة سوف تستعرض تجارب الضيافة التي تقدمها في المملكة، مشيرًا إلى أن وُجود المجموعة في هذا الحدث، تحت مظلة الهيئة السعودية للسياحة، يعكس مدى التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة المملكة وتاريخها.
ودعا “فرانك” جميع الزوار في معرض بورصة السياحة العالمية بالعاصمة الألمانية، لاكتشاف ما ستقدمه المجموعة من الأصالة والتجربة المعاصرة، إذ تفتح المملكة أبوابها أمام العالم، معربًا عن فخره بأن تكون المجموعة في طليعة المساهمين في ترسيخ مكانتها واستعراض ما تقدمه المملكة، كوجهة رائدة للسياحة فائقة الفخامة.
ويُعَدّ المعرض منصّةً مثالية لتسليط الضوء على جهود المجموعة في الحفاظ على تراث المملكة، وإرساء معايير جديدة لمفهوم الضيافة فائقة الفخامة.
وتأتي مشاركة مجموعة “بوتيك” ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة، التي كُرِّمَت بصفتها أفضل جناح من بين 5.5 ألف جهة عارضة من 161 دولة حول العالم في نسخة 2023 من المعرض. وفق “أخبار 24”.
وتسهم مجموعة بوتيك في دعم أهداف وزارتَي السياحة والثقافة في تطوير وتعزيز القطاع السياحي على مستوى المملكة، والذي من المتوقع أن تصل قيمة الفرص الاستثمارية فيه إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.