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29/02/2024   9:22 ص

“غوغل” تحدث تطبيق “الخرائط”

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أطلقت شركة “غوغل” الأمريكية، ميزة جديدة في تطبيق “خرائط غوغل” تسمح للمستخدمين بالتقدم للوجهات دون الحاجة إلى الضغط على زر بدء التنقل.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “techradar” التقني، أن الميزة تأتي ضمن أخر تحديث للتطبيق على هواتف أندرويد وأجهزة iOS، حيث سيتم تحديث الموقع ووقت الوصول المتوقع على الخريطة لمراعاة سرعة السفر أو اتخاذ الطرق البديلة.

وسيحتاج المستقبل لتشغيل الميزة إلى فتح التطبيق والنقر على صورة الملف الشخصي، والنقر فوق “الإعدادات” والتمرير لأسفل قليلاً للعثور على “إعدادات التنقل”، ثم اختيار التبويب “الاتجاه الذي يمكن إلقاء نظرة سريعة عليه أثناء التنقل”. وفق “أخبار 24”.

“غوغل” تحدث تطبيق “الخرائط”

مال وأعمال
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