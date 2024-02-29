أطعمة تناولها “باردة” تنقص “وزنك”

كشفت دراسة صينية حديثة أن تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الكربوهيدرات على شكل نشا، مثل المعكرونة والأرز والبطاطس، يساعد على إنقاص الوزن.
وأوضحت الدراسة أنه إذا تم ترك المعكرونة أو البطاطس أو الأرز لمدة يوم بعد طهيها، فإن النشا يتغير إلى “نشا مقاوم” وهو الذي يتكون عند تبريد الأطعمة بعد الطهي ويعد أداة مساعدة للتخلص من السمنة.
وأجريت الدراسة على 37 مريضاً يعانون زيادة الوزن والسمنة مع مؤشر كتلة جسم يفوق 24 عند بدء الدراسة، وحصل هؤلاء المرضى لمدة 8 أسابيع على “النشا المقاوم”، والذي يتكون عند تبريد الأطعمة وكان له نتائج مذهلة في إنقاص الوزن لدى هؤلاء.
ونصح معدو الدراسة، بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الذي يتكون من النشا، وهي باردة نظرا للنتائج المبهرة التي توصلت لها الدراسة في فعالية هذه الطريقة بالتخلص من الوزن الزائد، ولكونها صحية أكثر. وفق “أخبار 24”.