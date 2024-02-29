“البكيلة” بصدارة “تمور” الجوف

حلق طبق “البكيلة” في صدارة سوق المزارعين بمهرجان تمور الجوف، في ظل الإقبال الكبير عليه؛ نظراً لامتلاكه عناصر غذائية متنوعة وارتباطه على المائدة مع القهوة.
ويجرى إعداد طبق البكيلة الذي يتكون من معجون تمر حلوة الجوف، ويتم فرزه وإخراج النوى منه في طريقة تسمى محلياً “التقميع” وإزالة القشور منه، مع عجن التمور بواسطة الأيدي أو باستخدام العجانة لإكسابها قواماً متماسكاً، ثم يضاف لها نبات السمح المطحون، والذي يجمع من المراعي في منطقة الجوف قرب محافظة طبرجل.
ويضاف للطبق بعد ذلك السمن المحلي أو زيت الزيتون ليقدم كنوع من الحلوى؛ حيث يكثر رواجها في المهرجان خاصة في موسم الشتاء. وفق “أخبار 24”.
وتنوعت أعمال التسويق هذا الموسم لتشمل أنواعاً مختلفة من التمور، منها التمور المكنوزة التي تعبأ لحول كامل في عبوات كبيرة حتى يبرز دبس التمر منها، وتكون جاهزة لتقديمها بشكل مباشر أو تحويلها إلى معجون التمر لصناعة وإنتاج البكيلة.