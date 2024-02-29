كيف علقت الصحف العالمية على إيقاف “رونالدو”؟

سلطت الصحف العالمية الضوء على عقوبة الإيقاف بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر مباراة واحدة، وتغريمه 30 ألف ريال سعودي.
وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي مساء الأربعاء إلى قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم (57-1) من لائحة لجنة الانضباط.
وأشار البيان إلى أنه تقرر إيقاف كريستيانو رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.
ومن جانبها، نشرت شبكة “BBC” تقريرا تحت عنوان” إيقاف كريستيانو رونالدو بسبب لفتته للجماهير بعد هتافات “ميسي”.
وأوضحت، أنه تم إيقاف مهاجم النصر كريستيانو رونالدو مباراة واحدة بسبب “استفزاز الجماهير” عقب الفوز في الدوري السعودي للمحترفين على الشباب. وفق “سبورت 24”.
وفي سياق متصل، أكدت صحيفة The Athletic ، أن كريستيانو رونالدو سيغيب عن مباراة النصر المقبلة بعد إيقافه بسبب لفتة وجهها إلى جماهير الخصم في مباراة الشباب.
وتساءلت الصحيفة بشأن العقوبة، حيث جاء العنوان” لماذا تم حظر كريستيانو رونالدو ولماذا تعتبر لفتته مسيئة؟
أما صحيفة “ذا صن”، فكتبت تعليقا على العقوبة، تم إيقاف كريستيانو رونالدو بسبب لفتة مسيئة مزعومة في الدوري السعودي للمحترفين، كما تعرض نجم مانشستر يونايتد السابق للغرامة أيضًا.