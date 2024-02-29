“تدريب” عالمي لمنسوبي “التنمية السياحي”

وقع صندوق التنمية السياحي مذكرة تفاهم مع جامعة (IE) في إسبانيا المختصة بتدريب القادة المؤثرين، بهدف تخصيص برامج تعليمية ودورات تدريبية لمنسوبي الصندوق، لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وكفاءاتهم، بما يتلاءم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.
وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الصندوق على تطوير المعرفة والإدراك لمنسوبيه في قطاع السياحة من قِبل شبكة عالمية واسعة النطاق من الدرجة الأولى، حيثُ ستقدم برامج تعليمية ودورات تدريبية وورش عمل في المجال السياحي على أيدي خبراء ملهمين من أعضاء هيئة التدريس تتماشى مع طموحات المملكة وتطلعاتها المستقبلية المتواصلة نحو التقدم.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري، إن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التفاعل الإيجابي بين القطاع السياحي والمؤسسات التعليمية، بهدف بناء القدرات البشرية السياحية، وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة، وتطويرها وفق معايير الجودة والتميز، بما يثري مستقبلهم المهني ويعزز مشاركتهم في النهضة السياحية الكبيرة التي تشهدها المملكة.
من جانبه أوضح رئيس جامعة “IE” سانتياغو إينيغيز، أن التعاون مع صندوق التنمية السياحي يعكس التزام الجامعة بتقديم بيئة تعليمية داعمة في أهم المجالات السياحية، مشيرا إلى أن المذكرة تأتي كخطوة لتحقيق التكامل بين التعليم العالي والسياحي، لتطوير كوادر مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال، وسنعمل على تقديم تجربة تعليم تشمل طرقاً مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن صندوق التنمية السياحي أطلق حزمة من البرامج التدريبية والتعليمية بالتعاون مع أفضل الجامعات ومراكز التدريب وبيوت الخبرة العالمية، منها برنامج تطوير الخريجين “عُلُوّ السياحة” لتنمية المواهب السعودية وتعزيز قدراتها على المنافسة وتزويدها بالمهارات اللازمة للعمل في قطاع السياحة.