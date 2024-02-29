مبادرة لدعم ريادة “الأعمال” بـ”واحة مُدن بجدة”

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، مبادرة The shop floor في واحة مُدن بجدة، وذلك باتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لإنشاء مراكز مخصصة لدعم ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال في القطاعين الصناعي واللوجستي.
وأوضح البرنامج أن المبادرة، ستكون على مساحة إجمالية 11,000 متر مربع، وبطاقة استيعابية لأكثر من 200 رائد ورائدة أعمال، كما ستحتوي على العديد من الأنشطة مثل التدريب والتوجيه ومعامل بناء النماذج الأولية، بالإضافة إلى توفير مساحات عمل مشتركة وغيرها من الخدمات لرواد الأعمال في المدن الرئيسية بالمملكة.
وفي ذات الإطار وقع برنامج “ندلب” اتفاقية تعاون مع جامعة جدة تقتضي بحث سبل التعاون في تشغيل برنامج لدعم رواد الأعمال بالقطاع اللوجستي “The container”، وإمكانية التعاون في توفير خبراء ومتخصصين بالقطاع اللوجستي لنقل الخبرات لرواد أعمال البرنامج، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين. وفق “أخبار 24”.
وسيتعاون “ندلب” مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاوست” في تشغيل مبادرة ” The Shop Floor” عبر تقديم التدريب والتأهيل لرواد الأعمال في مجالات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من المجالات ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية لهم.
ويسعى البرنامج للتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من خلال التعاون في برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال ذات العلاقة، وربط واستعراض خدمات مراكز مبادرة The shop floor للمنشآت الابتكارية حول المملكة من خلال بوابة منظومة الابتكار التجاري “فكرة” ، إضافة إلى تقديم البرامج التدريبية والإرشادية في مجال ريادة الأعمال من خلال القنوات المعتمدة لدى منشآت، سواء عن طريق مراكز دعم المنشآت أو عبر تطبيق “نوافذ منشآت”.