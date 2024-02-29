الأسهم تكسب 517 مليار ريال في فبراير

تأثرت أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية إيجابياً نتيجة تحسُّن الطلب عليها خلال معظم جلسات شهر فبراير الذي انتهى اليوم؛ إذ سجل المؤشر نمواً إيجابياً في 18 جلسة من أصل 20 جلسة لكل الشهر، بينما تراجعت معدلات الأداء مقارنة بشهر يناير الماضي.
ودعم تحسُّن الأسعار مؤشر “تاسي”، الذي ارتفع في الجلسة الأخيرة من الشهر، لينهى تعاملات فبراير عند مستوى 12630.86 نقطة في مقابل 11796.63 نهاية شهر يناير الماضي، بزيادة 834.23 نقطة، نسبتها 7.1 %، لتبلغ مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 663 نقطة نسبتها 5.5 %.
وبالنظر إلى أداء السوق خلال فبراير، نجد انخفاضاً في السيولة المتداولة في فبراير إلى 186 بليون ريال (50 بليون دولار) في مقابل 195 بليون ريال (52 بليون دولار) للشهر السابق بتراجع نسبته 5 %، وهبطت الكمية المتداولة إلى 7.6 بليون سهم في مقابل 8.2 بليون، بتراجع 7.6 %، فيما هبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 6.4 % إلى 11.1 مليون صفقة في مقابل 12 مليوناً ، انخفض معها متوسط الصفقة إلى 681 سهماً بنسبة 1.3 %.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم نهاية فبراير إلى 11.191 تريليون ريال (2.984 تريليون دولار) في مقابل 10.673 تريليون ريال (2.846 تريليون دولار) نهاية يناير الماضي، بزيادة 517 بليون ريال (137 بليون دولار) نسبتها 4.85 %.
وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) واصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، ليستقر فوق مستوى 12600 نقطة لليوم الـثالث على التوالي، بعد أن أنهى جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 12630.86 نقطة في مقابل 12611.42 نقطة أمس، بزيادة 19.44 نقطة نسبتها 0.15 %.
وسجلت السوق الرئيسية في جلسة اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة المتداولة نسبته 54 %، إلى 12.9 بليون ريال في مقابل 8.4 بليون ريال أمس، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 616 ألف صفقة، في مقابل 528 ألفاً بزيادة 17 %، بينما تراجع متوسط الصفقة 4 % إلى 892 سهماً، وصعدت الكمية المتداولة 12 % إلى 549 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
ولليوم الثالث على التوالي يسجل مؤشر “نمو” نمواً في قراءته بعد ارتفاعه نهاية جلسة اليوم 0.42 % تعادل 111 نقطة، وصولاً إلى 26403 نقاط، في مقابل 26292 نقطة أمس، جاء ذلك بعد ارتفاع السيولة المتداولة بنسبة 19 % إلى 51.5 مليون ريال في مقابل 43 مليوناً، من تداول 2.48 مليون سهم في مقابل 2.55 مليون بتراجع 2.4 % ، انخفض معها عدد الصفقات المنفذة إلى 3830 صفقة بنسبة 0.1 %.