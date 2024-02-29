“إدانة” 3 مستثمرين وإلزامهم بدفع 5.5 مليون ريال

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، 3 مستثمرين لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإلزامهم بدفع 3.2 مليون ريال، وغرامة مالية قدرها 2.35 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن المدانين أدخلوا أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق، وذلك أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية على أسهم الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 02/12/2020م وحتى تاريخ 08/08/2021م.
وأكدت، أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين في السوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم. وفق “أخبار 24”.
وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كل وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.