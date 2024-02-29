مصنع لـ”سيمنس” للمعدات الكهربائية بـ”المملكة”

دشنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مصنع سيمنس للمعدات الكهربائية في واحة مدن جدة، بمساحة 6000 متر مربع لإنتاج أحدث المعدات الكهربائية ذات الجهد المتوسط بما في ذلك أنظمة التحكم للمحطات الفرعية، وألواح الاتصال والحماية، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الحيوية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز توفير الطاقة الآمنة والموثوقة للعديد من القطاعات والمنشآت، والنفط والغاز، والطاقة، والبنية التحتية والبتروكيماويات.
ويُشغل هذا المعلم الصناعي قرابة 120 موظفًا، ويتوقع أن يؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا في المملكة، خاصةً من خلال برامج التدريب والتوظيف التي ستوفرها للكوادر السعودية.
وافتتح المصنع وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة إيلتيه آدرهولد، وعدد من قيادات وكبار التنفيذيين من هيئة المدن الصناعية “مدن”، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك.
وأكد رئيس مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه، وعضو مجلس إدارة شركة العربية للمعدات الكهربائية وشركة سيمنس في المملكة خالد الجفالي، أن المصنع سيسهم في إمكانات خطة التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، ويتجاوز الاستثمار في البنية التحتية؛ ويهدف لدعم تطوير المواهب، والمساهمة في أهداف الاستدامة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في المملكة أحمد هوساوي، أن المصنع الجديد في جدة ليس مجرد مرفق تصنيع، بل هو مركز للابتكار مصمم لتلبية الطلب المتزايد في المملكة على حلول الطاقة، مبينًا أنه من خلال استخدام تقنيات سيمنس الحديثة، ستشهد المملكة تحسينات غير مسبوقة في كفاءة ومرونة أنظمة الطاقة.