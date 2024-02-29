إيقاف و”سحب” ترخيص 25 مكتب “استقدام”

سحبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الترخيص عن 21 مكتب استقدام، وإيقاف نشاط 4 مكاتب، وذلك لعدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام.
وتمثلت المخالفات، التأخير في وصول العمالة المتعاقد عليها وعدم الامتثال بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، ومن ضمنها أيضاً عدم إعادة المبلغ للعملاء المستحقين للتعويض وتشغيل عمالة مخالفة، ودفع تكاليف الاستقدام خارج منصة ساند.
وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة لالتزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، بما يضمن استقرار سوق الاستقدام ويعكس جودة الخدمات المقدمة. وفق “أخبار 24”.