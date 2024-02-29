“فيليبي” يتقدم بعثة الاتحاد لـ”الرياض”

كشفت مصادر خاصة أن مدافع الاتحاد لويز فيليبي تم اختياره ضمن بعثة الفريق المغادرة إلى الرياض من أجل مواجهة الهلال في الجولة 22 من دوري روشن.
ويلتقي الاتحاد مع نظيره الهلال غدًا، الجمعة، على ملعب المملكة أرينا في إطار منافسات الجولة 22 من دوري روشن في بروفة أخيرة قبل مواجهتيهما المرتقبتين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وكانت مصادر كشفت في وقت سابق أن الجهاز الفني للاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو يجهز الثنائي حسن كادش ولويز فيليبي من أجل اللعب في مركز قلب الدفاع في مباراة الهلال يوم الجمعة المقبل. وفقاً لـ “سبورت 24”.
وأوضحت المصادر أن حسن كادش الأقرب للعب بشكل أساسي في مركز قلب الدفاع، وذلك بعدما تم طرد سعد الموسى في مباراة الفريق الماضية أمام الوحدة بالدوري خاصة أن فيليبي عائد من الإصابة مؤخرًا.