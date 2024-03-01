الذهب “يلمع” على خسائر “الدولار”

لمعت أسعار الذهب عالمياً لتصل إلى أعلى مستوى في شهر، مستغلة التراجع الكبير للدولار الذي تأثر ببيانات التضخم الأمريكية، وتحول اهتمام المستثمرين إلى المعادن النفيسة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 2046.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2054.7 دولار.
وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 22.68 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 % إلى 880 دولاراً وزاد البلاديوم 1.4 % إلى 941.25 دولار. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أنه يدور حالياً بالأسواق توقعات نسبتها 62 % تفيد بخفض سعر الفائدة الأمريكية في يونيو المقبل.