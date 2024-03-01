“كلاسيكو” الهلال والاتحاد “بروفة الآسيوية”

يحتضن ملعب “المملكة آرينا” أول كلاسيكو على أرضه في قمة مرتقبة تجمع الهلال مع الاتحاد في قمة مباريات الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين.
ويدخل الهلال اللقاء وعينه على النقاط الثلاث للابتعاد أكثر في صدارة الترتيب مستغلًا تعثر النصر بالتعادل أمام الحزم لحساب الجولة ذاتها، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 59 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر الذي لعب مباراة أكثر.
كما يسعى الهلال لتعزيز رقمه التاريخي في عدد الانتصارات المتتالية سواء على مستوى الدوري أو في جميع المسابقات، حيث وصل لـ 14 فوزًا متتالية في دوري روشن، بينما وصل لـ24 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات ليصبح على أعتاب رقم عالمي غير مسبوق يفصله عنه 4 مباريات فقط.
في المقابل يسعى الاتحاد لمواصلة انتصاراته في عام 2024 بعدما حقق 3 انتصارات في الدوري وانتصار في كأس خادم الحرمين الشريفين وآخر في دوري أبطال آسيا مقابل تعادل وحيد خارج أرضه في البطولة الآسيوية خلال العام المذكور، علمًا بأن الفريق يتواجد في المركز الخامس برصيد 37 نقطة وفي حال فوزه فإنه سينفرد بالمركز الرابع.
وتكمن أهمية المباراة كونها الأولى في سلسلة لقاءات مرتقبة بين الفريقين خلال 12 يومًا فقط، حيث يلتقيان يومي 5 و12 مارس الجاري لحساب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ويقرأ سبورت 24 في أرقام الفريقين قبل المواجهة الثانية والثلاثين بينهما في دوري المحترفين، علمًا بأن الهلال يتفوق بـ15 انتصار مقابل 6 انتصارات للاتحاد بينما حسم التعادل 10 لقاءات، فيما انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز الهلال بنتيجة 4-3 بعد ريمونتادا مثيرة حول بها الهلال تأخره 1-3 لفوز درامي في أجمل مباريات الموسم حتى الآن. وفق “سبورت 24”.
ويعود آخر فوز للاتحاد أمام الهلال إلى موسم 2020-2021 عندما فاز الاتحاد في أبريل 2021 بنتيجة 2-0، لكن آخر فوز للاتحاد على الهلال في الرياض يعود لعام 2016 عندما فاز بثنائية أحمد عسيري وعبدالعزيز العرياني.