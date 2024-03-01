كارينيو: “غياب التنظيم” وراء الأهداف الثمانية

أشاد دانيال كارينيو المدير الفني للحزم بلاعبيه بعد التعادل المثير أمام النصر 4-4 في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين.
وقال كارينيو في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء: “كنّا نعلم أن المباراة ستكون صعبة وهناك فروقات كبيرة بين الفريقين.. وجميع المباريات السابقة لعبنا بتنظيم عال، واليوم لعبنا بروح وقتالية وعدنا بالنتيجة في عدة مرات وكانت لدينا العديد من الفرص لم ننجح بتسجيلها”.
وأضاف كارينيو أنه كانت لديه الثقة في الخروج بنتيجة إيجابية، وذلك بعدما درس النصر جيدًا ووجد أنه ليس في أفضل أحواله ويعاني من فجوات في الدفاع.
وعن غياب كريستيانو رونالدو قائد النصر عن المباراة قال كارينيو إن غياب رونالدو لم يكن عاملا مؤثرا بالنسبة للحزم، لكن قد يكون غيابه قد أثر على فريق النصر. وفق “سبورت 24”.
ولفت كارينيو إلى أن عدد الأهداف الكبير في المباراة انعكاس لحالة عدم التنظيم التي عانى منها الفريقان خلال المباراة، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك 5 دقائق إضافية لشاهدت الجماهير عدد أهداف أكثر.