معرض السيارات “الكلاسيكية” و”الرياضية” ينطلق بالرياض

بدأ معرض Seven concours 2024، باستقبال الزوار في العاصمة الرياض، حيث عدد كبير من أبرز السيارات الرياضية النادرة والكلاسيكية المعدلة، إضافةً إلى أنواع من السيارات التي تصل المملكة لأول مرة.
ويشهد المعرض الذي ينظمه موسم الرياض، حضور أعرق مصانع السيارات، وعدد من الخبراء والهُوَاة المحليين والعالميين في مجال السيارات، ويقدم معالم ومناطق متنوعة للشركات المصنعة والعارضين، والمضمار التفاعلي، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية.
يأتي معرض سفن كونكورس، وهو أكبر معرض سيارات في الشرق الأوسط، في حلة إبداعية جديدة تجمع بين ثقافة السيارات والترفيه، إذ يستقبل زُوّاره بعروض حية كالرسم على السيارات، وتجارب التعديلات، ومناطق مخصصة لعرض سيارات العلامات التجارية الفاخرة، إضافةً إلى مضمار تفاعلي يضم مساراً ديناميكياً ملتوياً، وجسراً لعبور مسار السيارات.
كما يتيح للزوار أخذ جولة برفقة ملّاك السيارات، والمشاركة في مزاد لعرض عدد من المركبات الكلاسيكية، الأمر الذي يُعَدّ حدثاً مثالياً للباحثين عن السيارات النادرة والتجارب الفاخرة.
ويتميز المعرض المستمرة فعالياته حتى السابع من مارس الجاري، بجذبه لصُنّاع السيارات، من خلال الشركات المصنعة والتجار وجامعي السيارات وعشاقها، من خلال التوظيف الإستراتيجي والجمالي لتموضع السيارات، وتوفير المنصات المثالية للانغماس في عالم السيارات الفارهة، وعرض عدد من المنتجات الحصرية من كبرى العلامات التجارية.
ويمثل المعرض فرصة استثنائية للمختصين والخبراء والهُواة، حيث يُعَدّ تجمعاً عالمياً لمختلف أنواع السيارات الرياضية والسيارات المعدلة وأحدث الإصدارات، كما يشكل فرصة ثرية لتوسيع نطاق العمل في السيارات والتعرف على العملاء والخبراء والتجار وجامعي السيارات.
ويضم سفن كونكورس عدداً من عناصر الجذب والإبهار، والمتمثلة في مسيرة نوادي السيارات، وتجارب القيادة التفاعلية، والتقاء خبراء السيارات بالزوار، وجولات المضمار، والكشف عن السيارات التي تصل المملكة لأول مرة، وزيارة المشاهير، ومجموعة من العروض الموسيقية الحية.
وفق “أخبار 24”.