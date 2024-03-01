إعلان الهُوِيّة الرسمية لترشُّح السعودية لكأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة 1 مارس 2024، إطلاق الهُوِيّة الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034، والتي تحمل شعار “معًا. ننمو”، (Growing. Together.).
وتم الكشف عن الهُوِيّة البصرية، والشعار اللفظي الخاص بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي (Saudi2034bid.com).
ويأتي هذا الإطلاق بعد إعلان المملكة العربية السعودية في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة البطولة، وعقب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
ويجسّد شعار ملف الترشح مسيرة التحول والنمو الكبيرين التي تعيشها المملكة العربية السعودية، باعتبارها واحدة من أسرع قصص النمو، وأكثرها تطورًا في عالم كرة القدم، علاوة على الأثر الإيجابي الشامل المنتظر من استضافة البطولة الرياضية الأكبر عالميًا، باعتبارها أول نسخة من بطولة كأس العالم FIFA ستشهد مشاركة 48 منتخبًا، ويتم تنظيمها في دولة واحدة.
ويشمل ملف ترشح المملكة ثلاث ركائز رئيسية، هي: “معًا لتنمية القدرات البشرية”، “معًا لتنمية كرة القدم”، “معًا لتنمية جسور التواصل”، فيما يهدف شعار “معًا. ننمو.” إلى تسليط الضوء على الروابط التي تجمع المملكة وشعبها بمجتمع كرة القدم الدولي في رحلة استثنائية، تسعى لبناء مستقبل أفضل للرياضة الأكثر شعبية عالميًا. وفق “سبورت 24”.
ويعكس تصميم الهُوِيّة البصرية بملف الترشح، جوهر التراث الثقافي الغني للمملكة ومجتمعها الشاب والحيوي، فيما يتألف شعار الملف من عدة أشرطة ملونة ومزيّنة بالعديد من الرموز المتعلّقة برياضة كرة القدم، حيث صُممت هذه الأشرطة على شكل الرقم “34”، في إشارة إلى العام الذي تطمح فيه المملكة لاستضافة النسخة الـ25 من هذه البطولة العالمية، كما تحاكي الهوية البصرية شكل الخارطة الجغرافية للمملكة العربية السعودية، وتحمل في تصميمها خمسة ألوان مختلفة، تعكس التنوع الكبير الذي يتميز به المجتمع السعودي وتضاريس المملكة الساحرة، بما في ذلك اللون البرتقالي الذي يجسّد الكرم والأصالة، واللون الأخضر الذي يعكس جمال الواحات الخضراء، واللون الأحمر المستوحى من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، ولون الخزامى الذي يعكس ألوان زهرة الخزامى، واللون الأصفر الذي يجسد أحلام الشعب السعودي وطموحاته نحو مستقبل مشرق.
ويروي فيديو ملف الترشح الذي تم تصويره في مناطق مختلفة من المملكة، بمشاركة نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، الشغف الكبير لدى الشعب السعودي تجاه كرة القدم، كما يستعرض التراث الثقافي والإرث الحضاري والمشاهد الطبيعية الساحرة للمملكة.
ويأتي إطلاق الحملة بعد حوالي شهرين من تنظيم المملكة الناجح لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في شهر ديسمبر 2023م، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا يقارب ربع مليون مشجع ومشجعة، ونجحت المملكة في تحقيق نهضة كبيرة في مختلف جوانب كرة القدم للرجال والسيدات -على حد سواء- منذ عام 2021م، حيث ارتفع عدد مراكز التدريب الإقليمية؛ حوالي 3 أضعاف، لتصل إلى 17 مركزًا في الوقت الحالي، بالتوازي مع زيادة عدد برامج اكتشاف المواهب؛ بواقع أربعة أضعاف لتصل إلى 19 برنامجًا، وزيادة عدد إجمالي المنتخبات الوطنية من 9 إلى 17 منتخبًا، حيث يطمح الاتحاد السعودي لكرة القدم لتشكيل منتخبات في جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى زيادة عدد المدربين من 2,300 إلى أكثر من 6,200 مدرب ومدربة، في الوقت الذي جسّدت فيه المملكة خلال الست سنوات الماضية، مكانتها كموطن عالمي للرياضة باستضافتها لأكثر من 100 حدث رياضي دولي ضمن 40 رياضة مختلفة، كما أبرمت شراكات كروية مع أكثر من 100 دولة في مختلف أنحاء العالم.