“لي كونجيرتون” مديراً رياضياً لـ”الأهلي”

استقر مسيِّرو النادي الأهلي على الويلزي لي كونجيرتون لتولي مهام المدير الرياضي لنادي الأهلي السعودي خلال المرحلة المقبلة حيث من المنتظر أن يصل إلى جدة خلال اليومين المقبلين لتوقيع العقد الرسمي.
وكان لي كونجيرتون قد قدم استقالته مؤخرا من نادي أتالانتا الإيطالي حيث كان يشغل منصب المدير الرياضي.
وجاء اختيار شركة النادي الأهلي للويلزي كونجيرتون بعد مفاضلة بين عدد من الأسماء التي كانت مطروحة على طاولة مسيري النادي ومن أبرزهم الإيطالي فريدريك ماسارا ليقع الاختيار بشكل نهائي على لي كونجيرتون في ظل خطواتها لتعزيز العمل الإداري والفني في منظومة النادي.
وبدأ لي كونجيرتون عمله الرياضي عام 2006م كرئيس للكاشفين في نادي تشيلسي قبل أن ينتقل إلى نادي هامبورغ الألماني عام 2011م والذي عمل فيه كمدير فني بينما عمل كمدير رياضي في نادي سندرلاند الإنجليزي عام 2014م وفي نادي أتالانتا الإيطالي عام 2022م بجانب عمله كرئيس لقسم التوظيف في نادي سلتيك الإسكتلندي 2017م ونادي ليستر سيتي الإنجليزي 2019م. وفق “سبورت 24”.
وكانت شركة النادي الأهلي قد تعاقدت مع البريطاني رون غورلي مؤخرا والذي باشر مهام عمله كمدير تنفيذي للنادي بعد إعلان التعاقد معه مطلع شهر فبراير الماضي ويُعَدّ غورلي من الكفاءات التي تملك خبرة إدارية واسعة تزيد على 25 عاماً في أكبر الأندية الرياضية الإنجليزية، تمكن خلالها من إدارة عدة أندية عريقة وتحقيق نقلة نوعية.