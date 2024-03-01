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جديد المحليات > “بسطة”.. مجتمع حيوي “ببساطة”
01/03/2024   10:20 م

“بسطة”.. مجتمع حيوي “ببساطة”

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اختتمت أمانة منطقة الرياض، الموسم الرابع لفعالية “بسطة”، التي استمرت عروضها الحية وأنشطتها التفاعلية على مدى عشرة أسابيع، نجحت في ترسيخ حضورها كتجربة ثرية تسهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي بين سكان المدينة، ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وحصدت أكثر من 188 ألف زائر.

توزعت فعاليات “بسطة”، في كل من حي التعاون، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ومتنزه الروضة، وحديقة الملتقى، ووادي لبن.

واحتضنت “بسطة” المبدعين والمبدعات بالفعاليات المصاحبة، التي تنوعت بين الفنون والحرف والعروض المتجولة والفلكلورية الشعبية، وتنظيم المسيرة وركن الأطفال.

يُذكر أن أمانة الرياض أطلقت فعالية “بسطة”؛ تحقيقاً لإستراتيجيتها في تعزيز الشراكة بين الأمانة والمجتمع، من أجل مجتمع حيوي. وقد انطلقت فعالياتها في الثاني من شهر ديسمبر 2023، بمشاركة 3910 عارضين، مثّلوا قطاعات المشاريع الناشئة والتجزئة والمطاعم والمقاهي، وقدموا منتجاتهم عبر 550 ركناً ومنفذ بيع.

نجحت "بسطة" في ترسيخ حضورها كتجربة ثرية تعزز الاندماج الاجتماعي

نجحت "بسطة" في ترسيخ حضورها كتجربة ثرية تعزز الاندماج الاجتماعي

نجحت "بسطة" في ترسيخ حضورها كتجربة ثرية تعزز الاندماج الاجتماعي

وفق”أخبار 24″.

“بسطة”.. مجتمع حيوي “ببساطة”

جديد المحليات
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