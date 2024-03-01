“صادرات” المملكة من التمور تقفز “14%”

قفزت صادرات المملكة من التمور بنسبة 14% لتصل قيمة صادرات التمور 1.462 مليار ريال خلال العام 2023، مقارنة بـ 1.280 مليار ريال خلال العام 2022م.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور، أن أعداد الدول المستوردة للتمور السعودية بلغت بنهاية العام الماضي 119 دولة، فيما حققت صادرات التمور ومشتقاتها ارتفاعاً بنسبة 152.5% منذ عام 2016 لتصل إلى 1.462 مليار ريال بنهاية العام 2023م، مقارنة بقيمة 579 مليون ريال خلال العام 2016م، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 12.3%.
وذكر الرئيس التنفيذي للمركز أن هذه الأرقام تأتي بتضافر الجهود بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية في دعم الأنشطة التسويقية في الدول المستهدفة من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية وبعثات الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص تحت استراتيجية مشتركة وذلك تحت ظل قيادة طموحة وداعمة.
وأكد أن العمل مستمر في تعزيز وجود التمور السعودية في دول العالم حيث حققت صادرات التمور السعودية ارتفاعاً مشهوداً في العديد من الدول وعلى سبيل المثال لا الحصر، جمهورية الصين الشعبية سجلت صادرات التمور إليها ارتفاعاً بنسبة 121% خلال العام الماضي 2023م مقارنة بعام 2022م، وجمهورية فرنسا 16%. وفق”أخبار 24″.
وبين أن تصدير التمور إلى سنغافورة، حقق ارتفاعًا في القيمة قدره 86% خلال عام 2023م مقارنة بعام 2022م، وجمهورية كوريا الجنوبية حققت ارتفاعًا من حيث القيمة بلغ 24%.
وأفاد النويران أن المركز الوطني للنخيل والتمور يسعى من خلال استراتيجيته بالشراكة مع القطاع الخاص إلى تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية، وأن تكون التمور السعودية الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تشمل زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة الإنتاجية، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع وتوفير سبل التمكين للقطاع.