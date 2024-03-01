“أرامكو” تُكمل الاستحواذ على “إسماكس” التشيلية

أكملت “أرامكو السعودية”، الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، بنجاح، عملية الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة “إسماكس” للتوزيع (إس بي إي) (إسماكس)، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.
وتحظى شركة إسماكس، بحضور في السوق التشيلية، يشمل محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع مواد التشحيم.
وتمثّل هذه الصفقة، التي أُعلن عنها لأول مرة في سبتمبر 2023م، أول استثمار لأرامكو السعودية في أعمال التجزئة في أمريكا الجنوبية والتي توضح جاذبية أسواقها، وتدعم هدف الشركة الإستراتيجي في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق. وفق”أخبار 24″.
وعبر النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، ياسر مفتي، عن تطلع الشركة إلى العمل مع الفريق المتميز في تشيلي؛ لتحقيق الطموحات المشتركة، حيث تسعى أرامكو إلى أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع التجزئة على مستوى العالم.
وأشار مفتي إلى أن هذه الصفقة تجمع بين الجودة العالية لمنتجات وخدمات أرامكو، بما في ذلك زيوت تشحيم فالفولين، مع الخبرة والجودة التي يتميّز بها المشغّل في تشيلي.