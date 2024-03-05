“رغم الخسارة”.. الأرقام تنصف النصر

تلقى فريق الكرة الأول بنادي النصر الخسارة بهدف نظيف في مواجهته أمام نظيره العين بملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء اليوم الإثنين، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وعلى الرغم من خسارة النصر، فإن لغة الأرقام والإحصائيات أظهرت تفوقه على العين الإماراتي خلال شوطي المواجهة، وسدد لاعبو النصر 21 مرة خلال المباراة منها 16 خارج المرمى و5 على المرمى، مقابل 13 مرة للاعبي العين، 4 منها على المرمى و9 خارجه.
وكان الاستحواذ على الكرة بأفضلية للنصر بنسبة 55% مقابل 45% لأصحاب الأرض، وتساوى النصر والعين في الركنيات التي تحصل عليها كل منهما، بالرقم 4، وتفوق النصر في عدد تمرير الكرة بالرقم 375 مقابل 326 تمريرة للعين، وارتكب لاعبو العين 22 مخالفةً، وفي المقابل 12 مخالفة ضد لاعبي النصر. وفق “سبورت 24”.