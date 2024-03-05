“رحيمي”: سنتأهل من الرياض

شدد المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، على أن العين أظهر شخصيته أمام النصر ليحقق فوزًا مستحقًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسجل رحيمي هدفًا قاد به العين للفوز على النصر بهدف نظيف ليتأجل الحسم إلى موقعة الإياب الاثنين المقبل الرياض.
وأشار رحيمي في تصريحات عقب نهاية المباراة إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة بروح قتالية عالية، موجهًا إليهم الشكر على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال اللقاء. وفق “سبورت 24”.
وعن غيابات بعض اللاعبين المحترفين ومدى تأثر العين بغيابهم قال رحيمي إن مثل هذه المباريات تصنع الرجال، لافتًا إلى أن شخصية الفريق تظهر في هذه المواجهات الكبرى، معربًا عن ثقته في تخطي النصر إيابًا والعبور إلى نصف النهائي.