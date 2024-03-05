“لوجستي 2”.. 140 خدمة بمنصة “واحدة”

أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية النسخة المطورة لمنصة “لوجستي 2″، والتي تهدف لتوفير أكثر من 140 خدمة لوجستية، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستثمرين والحصول على الخدمات اللوجستية عبر نافذة واحدة، وتطوير بيئة العمل، وتسريع الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية.
جاء ذلك على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض “ليب”؛ والذي دشن خلاله وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، نظام مجتمع الموانئ (PCS) ضمن منظومة النافذة اللوجستية الموحدة “لوجستي”، التي ستوفر أكثر من 250 خدمة إلكترونية بموانئ المملكة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات.
وأكد الجاسر، أن هذا المنجز سيسهم في تعزيز حجم النمو والارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في أداء الموانئ السعودية، مع تنامي دورها الكبير على الخارطة البحرية الدولية، وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق رؤية المملكة 2030.
ورعى الوزير 5 اتفاقيات على هامش المؤتمر، لشركة مطارات القابضة مع شركة ديفوتيم السعودية في مجال التحول الرقمي والابتكار؛ بهدف تطبيق استخدام التقنيات الحديثة بشكل يخدم الأهداف المستقبلية لمطارات القابضة. وفق “أخبار 24”.
كما شهد توقيع 4 اتفاقيات لـ “سار”، الأولى مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدود (تحكم)؛ بهدف تقديم الحلول باستخدام أحدث التقنيات لرفع مستوى التشغيل والسلامة في الخطوط الحديدية، والثانية مع شركة تلقاني لتأجير السيارات؛ لإعادة تعريف تأجير السيارات في محطات سار لتحسين تجربة العميل، والثالثة مع شركة اكسنتشر، لتوضيح مجالات تركيز سار في الرقمنة، وتقنية المعلومات وتبني التقنية الرقمية في عملياتها الخارجية والداخلية، والأخيرة شركة توال؛ لتحسين المشهد الحضاري للأبراج المملوكة للخطوط الحديدية السعودية داخل المدن، والتعاون المشترك للارتقاء بالخدمات المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثالثة من مؤتمر “ليب”؛ تهدف إلى مناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا للتقنية والابتكار ونقطة جذب للاستثمارات التقنية في المنطقة، مشتملة على أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة.