“الهلال والاتحاد” بين غياب نيمار وطموح العميد

ستقام إحدى أبرز المباريات على الساحة القارية الثلاثاء، عندما يتوجه نادي الاتحاد إلى الرياض لمواجهة مواطنه الهلال في مباراة الذهاب. منذ إطلاق دوري أبطال آسيا في موسم 2002-2003، فاز كل منهما بلقبين، بينما فاز الهلال بلقب أعرق بطولة للأندية في آسيا منذ تأسيسها أربع مرات وهو رقم قياسي.
وعندما التقى الفريقان آخر مرة في دوري أبطال آسيا في ربع نهائي عام 2019، كان الهلال هو الذي فاز بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في طريقه للتتويج بلقب البطولة. ومع ذلك، فقد خضع كلا الناديين لتغييرات هائلة في السنوات التالية، مما يعني، هذه المرة، أن عدداً من اللاعبين المشهورين عالمياً سيكونون ضمن تشكيلة الفريقين.
على الرغم من خسارة خدمات نيمار بسبب إصابة طويلة الأمد في وقت سابق من هذا الموسم، فإن ألكساندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز هم من بين النجوم الأجانب في الهلال. وفق “سبورت 24”.
وينضمون إلى مجموعة من اللاعبين السعوديين الدوليين، وعلى رأسهم سالم الدوسري، أفضل لاعب في آسيا عام 2022، ليكوّنوا تشكيلة رائعة تتصدر الترتيب أيضاً في الدوري السعودي للمحترفين.
في المقابل يعد الموسم الحالي موسماً صعباً بالنسبة لفريق الاتحاد، ولكن مع وجود فابينيو ونغولو كانتي في خط الوسط، وعبد الرزاق حمدالله في حالة جيدة في خط الهجوم وعودة كريم بنزيمة مؤخراً إلى تشكيلة الفريق، فإنهم يتباهون بالجودة اللازمة للتغلب على أي فريق عندما يكونون في يومهم. تم إعداد كل شيء لقضاء ليلة لا تُنسى في ستاد المملكة أرينا، حيث يستعد الفريقان الأكثر نجاحاً في السعودية لخوض المنافسة بكل قوة.