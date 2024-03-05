“الصناعات البلاستيكية”: بدء قبول الدفعة الـ35

فتح المعهد العالي للصناعات البلاستيكية باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1445 / 1446هـ، عبر البوابة الإلكترونية للمعهد، اعتبارًا من الثلاثاء وحتى يوم الخميس 18 / 04 / 2024م.
وبيَّن المعهد أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملًا باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك. وتعد الدفعة المتقدمة للقبول، هي الدفعة الـ35 منذ تأسيس المعهد، الذي يعد معهدًا غير ربحي أُسس بمبادرة من وزارة الطاقة على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق – سابك وشركة SPDC اليابانية لإنشاء المعهد، الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية، وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة. وفق “أخبار 24”.