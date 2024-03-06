“764” مليون دولار استثمارات ثالث أيام “ليب”

شهد اليوم الثالث من مؤتمر “ليب 24″، عدة إطلاقات واستثمارات بقيمة 764 مليون دولار لكبرى الشركات العالمية، في خطوة لتعزيز مكانة المملكة المتقدمة بوصفها مركزًا إقليميًا للتقنية والابتكار، وتوسيعًا لنمو الاقتصاد الرقمي.
وجاءت أولى الإطلاقات، إعلان شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، الشركة التقنية الوطنية العالمية، عن توسيع أعمالها وتطوير البنية التحتية للعديد من المشاريع، بالإضافة إلى إطلاق مشروع لتطوير نظام إدارة البرامج GSM الخاصة والأبراج الذكية وذلك باستثمار 618 مليون دولار.
كما كشفت شركة أرامكو ديجيتال عن إنشاء أول مركز لتطوير شبكة ORAN في السعودية بالتعاون مع إنتل لتعزيز الابتكار والتقدم التقني، فيما أفصحت الشركة عن تعاونها مع شركة LTIMindtree لإنشاء مركز لخدمات تقنية المعلومات في السعودية باستثمار 46 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلانها عزمها التعاون مع شركة Groq في شراكة لإنشاء أكبر مركز حوسبة للذكاء الاصطناعي في العالم.
بدورها، أفصحت Cyberani عن تعاونها مع شركة Thales لرفع مستوى أمن الأنظمة الصناعية في المنطقة وتعزيز الأمن السيبراني، فيما أعلنت “نوكيا” إنشاء مركز لوجستي إقليمي مقره مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، علاوة على توسعة مركز صيانتها في الرياض، وإضافة حلول تقنية الجيل الخامس، فيما كشفت شركة “هونر” عن توسيع نطاق أعمالها على المستوى الإقليمي من خلال تدشين عدة مبادرات باستثمار 100 مليون دولار.
وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، كشف أن المؤتمر التقني “ليب 24″، سيشهد استثمارات تقنية تقدر بـ 11.9 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
ويهدف “ليب 24″، الذي يحتضنه مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وتستمر فعالياته حتى السابع من مارس الجاري، إلى خلق بيئة تعاونية تعزز من نمو وتطور الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الابتكار والتقدم التقني. ويسعى المؤتمر أيضاً إلى تحفيز الابتكار، وتشجيع التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين والتقنيين؛ لتشكيل مستقبل الصناعة التقنية وريادة الأعمال.