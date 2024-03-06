إحالة منشأة “عطور” للنيابة لم تسلم “3 سيارات” لفائزين

ضبطت وزارة التجارة منشأة لبيع العود والعطور بمحافظة جدة وأحالتها إلى النيابة العامة لتحايلها على مستهلكين فائزين في مسابقة تجارية أعلنت عنها ونظمتها مؤخراً، وبدلاً من تسليمهم سيارات سلمتهم جوائز عينية بقيمة 20 ألف ريال.
وذكرت الوزارة أن المنشأة أعلنت عن مسابقة “دون ترخيص” جوائزها 3 سيارات بقيمة 230 ألف ريال للواحدة منها، وبعد ذلك قامت باستخراج ترخيص مسابقة تجارية وأعلنت عن جوائز عبارة عن “سيارة صينية” بقيمة 88 ألف ريال، وهاتفين ذكيين.
ولم تلتزم المنشأة بتسليم الجوائز المعلن عنها، واستبدلتها بجائزة بقيمة 20 ألف ريال للفائز بالسيارة، وخالفت أيضاً المادة (19) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري التي تنص على تسليم الجوائز خلال المدة المحددة نظاما بـ 7 أيام من تاريخ فرز النتائج.
وشددت الوزارة على أهمية التزام المنشآت بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، والترخيص لها، محذرة من أي عمليات تحايل أو تضليل للمستهلكين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري الذي ينص على عقوبات تصل إلى الغرامة بمليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. وفق “أخبار 24”.
وأهابت بعموم المنشآت التجارية للالتزام بقواعد السوق العشر المعتمدة لدى الجهات الحكومية لرفع معدلات الامتثال ومنع المخالفات التجارية، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية بجميع مناطق المملكة لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.