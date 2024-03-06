هل تساهم جماهير “الاتحاد” في تجاوز “الهلال”؟

تأزم موقف فريق الاتحاد من خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري ابطال آسيا وذلك بعد الخسارة من منافسه الهلال بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال آسيا على ملعب المملكة ارينا.
ويرى عدد من الاتحاديين أن موقعة جدة في إياب ربع النهائي ستكون مختلفة عما كانت عليه في الرياض، قياساً بالدعم الجماهيري الكبير الذي ينتظر ان يتواجد لمؤازرة اللاعبين وشحذ هممهم لتقديم أفضل ما لديهم للخروج بنتيجة إيجابية تمكنهم من خطف بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة القارية.
ورغم تفاؤل البعض بتحقيق فوز عريض إلا أن هناك من يجد أن التأهل حسمه الهلاليون لصالحهم في الرياض وان مواجهة جدة لن تؤثر على ذلك، وبرر اتحاديون لـ “سبورت 24” حديثهم بان عائد للفوارق الفنية الكبيرة التي تميل لصالح الفريق العاصمي الى جانب الإصابات التي يعاني منها فريقهم، مشيرين الى ان الحضور الجماهير قد يكون مؤثراً وفعال في دعم لاعبي الفريق الا ان الأهم الى حد قولهم يظل مرهوناً “باقدام اللاعبين داخل الملعب”.
وخسر الاتحاد امام الهلال للمرة الثانية في غضون 4 أيام فقط على ملعب المملكة أرينا، بعدما فاز الزعيم 3/1 في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ22 للدوري السعودي للمحترفين، قبل ان يعود ويكرر الفوز بثنائية نظيفة في ذهاب البطولة الآسيوية.
ويلتقي الاتحاد والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الثلاثاء المقبل في إياب ربع النهائي الآسيوي، وستسبق المباراة، خوض كلا الفريقين مباراة على صعيد الدوري المحلي.
ويستضيف الاتحاد نظيره الاخدود في جدة الجمعة المقبلة، في الوقت الذي يحل الهلال ضيفاً على الرياض لحساب الجولة الـ 23 لدوري روشن السعودي للمحترفين.