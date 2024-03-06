“سار” لتشغيل والتحكُّم بالقطارات عبر “الذكاء”

عززت شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار”، مستوى السلامة وكفاءة التشغيل للقطارات، بالاستفادة من منظومة الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم) للذكاء الاصطناعي.
وأبرمت الشركتان مذكرة التفاهم لتعزيز مستوى السلامة العامة والتنقل الذكي، بهدف الاستفادة من حلول تحكم التقنية في إدارة الحشود والتنبؤ بالازدحام، وتطوير مراقبة مسار القطارات وتقاطعات الطرق عبر أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال مشاركتهما في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الدولي “ليب 24″، الذي تحتضنه المملكة تحت شعار “آفاق جديدة” خلال الفترة 4-7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
وفق “أخبار 24”.