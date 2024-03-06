“بيليتش” يستعين بعناصر من “الشباب”

أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الفتح عن عدة إصابات تعرّض لها خمسة لاعبين من الفريق، وذلك بعد مواجهة فريق الأهلي.
وكشف التقرير الخاص الذي أصدره الجهاز الطبي بشأن إصابات محترفي الفريق عن إصابة اللاعب سفيان بن دبكة بتمزق في الرباط الجانبي بينما أُصيب اللاعب قاسم لاجامي بإصابة في مفصل القدم، وأُصيب اللاعب “جانيني” بإصابة في العضلة الخلفية، فيما يخضع اللاعب “جايسون ديناير” لبرنامج علاجي مُكثّف.
ويخضع لاعب الفريق “مراد باتنا” لبرنامج تأهيلي استعدادًا للعودة إلى تدريبات الفريق، بينما لم يشارك بالتدريبات قائد الفريق محمد الفهيد لتعرضه لكدمة في تمرين الأمس، إضافة لتعرّض اللاعبين سالم النجدي ونوح الموسى لوعكة صحية أجبرتهما على الغياب عن التدريب. وفقاً لـ”سبورت 24″.
وأشرف المدير الفني “سلافن بيليتش” على حصة تدريب مُكثّفة شملت الجوانب اللياقية والفنية، تميزت بدخول عناصر من فريق الشباب لتعويض النقص الحاصل بعد إصابة عدد من لاعبي الفريق.
في حين، قسّم الجهاز الفني الفريق لمجموعتين، أُقيمت بينهما مناورة على مساحة ثلثَي الملعب تناولت عدداً من الجمل التكتيكية والتدريب على الانتشار داخل الملعب والتمركز واستغلال الفرص.