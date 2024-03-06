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رياضة > لاعب الزمالك: هدفنا العودة للقاهرة بـ”كأس مصر”
06/03/2024   10:14 م

لاعب الزمالك: هدفنا العودة للقاهرة بـ”كأس مصر”

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أكد لاعب الزمالك عمر جابر، أن الاستقبال كان رائعا منذ وصول فريقه إلى الرياض، مشيرا إلى أن هدفهم العودة إلى القاهرة ومعهم اللقب.

ويحتضن ملعب الأول بارك مساء الجمعة المقبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ضمن فعاليات موسم الرياض الذي شهد العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الرياضات.

وقال جابر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: إن مباريات الأهلي والزمالك دائماً تعتمد على التفاصيل الصغيرة، لذلك يجب بذل الجهد الكافي للفوز بالكأس. وفقاً  لـ”سبورت 24″.

وأضاف، أن كأس مصر بطولة غالية ومهمة، وزملاؤه في كامل تركيزهم للفوز بالمباراة وتحقيق اللقب.

لاعب الزمالك: هدفنا العودة للقاهرة بـ”كأس مصر”

رياضة
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