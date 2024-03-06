مدرب الزمالك: الحديث عن “روشن” وصل أوروبا

أكد المدير الفني للزمالك المصري، خوسيه غوميز، أن الحديث عن الدوري السعودي تخطى الحدود ووصل لأوروبا.
ويحتضن ملعب الأول بارك مساء الجمعة المقبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي شهد العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الرياضات.
وقال غوميز في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الأهلي، إن الدوري السعودي قوي ومتابع عالمياً، والمسألة لا تتعلق بالمال فقط لصنع دوري قوي؛ بل لأن السعوديين يعشقون كرة القدم.
وأضاف، أنه من المهم تواجد جماهير فريقه في اللقاء، مشيراً إلى أن الفريق يستمد طاقته من الجماهير، والمدرجات ستكون مليئة بالجماهير. وفقاً لـ”سبورت 24″.
وأوضح، أنه سعيد بوجوده مجدداً في السعودية، ورؤية أصدقائه من جديد.
وأكد، أن الزمالك فريق معتاد على الفوز بالألقاب، ويجب إثبات ذلك في المواجهة المقبلة، مشيراً إلى أنها ستكون مباراة تكتيكية قوية بين الفريقين.