بعثة “الأهلي المصري” تصل الرياض

وصلت بعثة فريق النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرياض، استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.
ويحتضن ملعب الأول بارك مساء الجمعة المقبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ضمن فعاليات موسم الرياض الذي شهد العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الرياضات.
ويعاني الثنائي القاهري الأهلي والزمالك عدة غيابات في قمة الأول بارك، إذ استبعد جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق نادي الزمالك 10 لاعبين دفعة واحدة من الديربي في مقدمتهم الرباعي المصاب محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وإبراهيما نداي، وزياد كمال. وفقاً لـ”سبورت 24″.
أما عن غيابات الأهلي المصري، فاضطر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لاستبعاد الخماسي المصاب، القائد محمد الشناوي و المالي أليو ديانج، والمدافع ياسر إبراهيم والتونسي محمد الضاوي الشهير بـ “كريستو” ووسام أبو علي الذي بات من الصعب لحاقه بالمباراة، ولأسباب فنية يغيب عن المارد الأحمر بقرار من كولر كل من محمود متولي وأحمد عبدالقادر.