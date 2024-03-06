تاليسكا أفضل لاعب لشهر فبراير في “روشن”

فاز لاعب النصر، أندرسون تاليسكا، بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير في دوري روشن السعودي، بعدما سجل 5 أهداف.
وتعرض تاليسكا للإصابة خلال التدريبات الأخيرة للفريق قبل التوجه إلى الإمارات؛ ما دعا لويس كاسترو مدرب النصر للاستعانة بساديو ماني بديلًا له.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”سبورت 24″، أن الجهاز الطبي في نادي النصر تسلم توصيات من مركز “فيفا” الطبي المختص بإصابات الملاعب تنصح بإجراء عملية جراحية عاجلة في وتر العضلة الأمامية للبرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع إلغاء فكرة البرنامج العلاجي والتأهيلي.
وتقرر أن يغيب اللاعب عن المشاركة مع النصر لمدة شهر ونصف، وتأكد غيابه عن مباراة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.